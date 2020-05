Zehn Minuten kommentiertes Gameplay zu Alaloth - Champions of The Four Kingdoms

All in! Games und Gamera Interactive haben uns diese Woche frisches Gameplay zu ihrem Rollenspiel Alaloth - Champions of The Four Kingdoms präsentiert. Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit der Branchenlegende Chris Avellone entwickelt und scheint einige spannende Einfälle zu haben. Im präsentierten Material können wir unter anderem die Punkte Charaktererstellung, Erkundung und den Kampf sehen, während uns ein Entwickler das Geschehen kommentiert. Alaloth entführt den Spieler in eine farbenfrohe Fantasiewelt, die von den Klassikern des Genres inspiriert ist. Interessanterweise hängt das actionorientierte Kampfsystem jedoch weitgehend von der Geschicklichkeit des Spielers ab. Die Premiere des Spiels auf PC (Steam) und Xbox One ist für 2020 geplant.

