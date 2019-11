Zehn Minuten Gameplay von Terminator: Resistance

Reef Entertainment hat uns heute das Eröffnungsvideo zum neuen Terminator-Actionspiel geschickt - Terminator: Resistance. Das Game erscheint Ende nächster Woche und soll an den aktuellen Kinofilm (Dark Fate) gekoppelt werden. Entwickler Teyon wirft uns mit diesem Abenteuer die Rolle von Jacob Rivers, einen Soldaten des Widerstands. Terminator-Protagonist John Connor führt diese Zelle in einem postapokalyptischen Los Angeles des Jahres 2028 an.

Gleichzeitig wurde neues Gameplay geteilt, das bombastische Kämpfe gegen das Skynet inszeniert. Interessanterweise sehen wir Dialogoptionen, Stealth-Mechaniken und das Plündern von Feinden. Womöglich gibt es sogar Crafting, aber da wollen wir unsere Hand nicht ins Feuer halten. Terminator: Resistance wird mehrere Enden bieten, folglich werden unsere Aktionen im Spielverlauf Entscheidungen nach sich ziehen. Erscheinen wird Teyons Ego-Shooter am 15. November in Europa, auf PC, PS4 und Xbox One.

