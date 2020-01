Zehn Millionen Spieler machen Sea of Thieves zur beliebtesten neuen IP der Xbox Game Studios

Die überschaubare Anzahl der Inhalte zum Start von Sea of Thieves haben Rare einige Kritik eingebracht, doch davon ließ sich das Team nicht abbringen und arbeitete weiterhin an ihrem Piratenspiel. Nach nur vier Monaten haben die Entwickler mächtig nachgelegt und bereits etwa fünf Millionen Spieler angezogen. Wenige Monate vor dem zweiten Geburtstag konnte diese Zahl verdoppelt werden, da Microsoft heute bestätigte, dass Sea of Thieves die erfolgreichste neue IP der Xbox Games Studios in dieser Generation ist. Über zehn Millionen Klabautermänner und -frauen wurden mittlerweile in Sea of Thieves gezählt, weshalb Rare Geschenke für seine zahlreichen Fans vorbereitet. Wer sich zwischen dem 15. und dem 22. Januar mit dem Spiel verbindet, erhält ein spezielles Segel und ein zusätzliches Emote.