Zehn Millionen geschrumpfte Kinder kämpfen in Grounded ums Überleben

Laut Xbox Wire haben bereits über 10 Millionen Spieler Obsidian Entertainments Early-Access-Abenteuer Grounded ausprobiert. Zur Feier des Tages dürfen sich Fans auf ein animiertes Hintergrund-Design für die Xbox Series freuen, das kostenlos an alle Interessenten verteilt wird.

Das Spiel selbst hat ebenfalls einiges Neues zu bieten. Im jüngsten Update hat jemand einen Grill umgeworfen, der weite Teile des Gartens verbrannt hat. Heiße Asche und einige weitere Gefahren erwarten euch: "Zusammen mit den Termiten und Soldatentermiten, die in Holzstapeln gefunden werden, kommen acht weitere Kreaturen in den Hinterhof", verrät uns der Xbox-Blog. "Haltet Ausschau nach den schwarzen Ochsenkäfern, Hausstaubmilben, Skarabäen, grünen Stinkwanzen, Marienkäferlarven, Marienkäfern und [...] Wolfsspinnen (die mit ihrem eigenen, einzigartigen [...] Farbschema daherkommen, falls ihr im Arachnophobie-Modus spielt)."

Grounded ist 2020 als Early-Access-Titel auf Xbox und PC an den Start gegangen. In diesem Game werdet ihr mit euren Freunden auf die Größe einer Ameise geschrumpft und müsst in eurem Vorgarten überleben. Das Konzept fanden wir ganz lustig und es wurde seitdem immer weiter ausgearbeitet. Dieses Jahr soll die Fertigstellung erfolgen.