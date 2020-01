Zehn kostenlose Spiele für Abonnenten von Twitch Prime

Auf Twitch finden Gaming-Fans Livestreams zu unterschiedlichen Themen. Das Unternehmen bietet über ihren Kerndienst hinaus verschiedene Services an, darunter wechselnde Werbeaktionen mit Videospielentwicklern. Abonnenten von Twitch Prime/Amazon Prime können sich dort jeden Woche auf neue Aktionen freuen, in diesem Monat dürfen wir uns direkt zehn Spiele schnappen. Die folgenden Titel stehen noch bis zum 3. Februar zum Download per Twitch-App bereit: Heave Ho, Gato Roboto, Witcheye, Ape Out, Enter the Gungeon, Splasher, A Normal Lost Phone, Kingdom: New Lands, Anarcute und Dandara.

Wer noch mehr kostenlose Spiele will, findet im Epic Games Store derzeit einige spannende Sachen. Dort gibt es noch bis zum 9. Januar die ersten beiden Darksiders-Titel, Steep und ein Spiel namens For The King gratis. Und wer lieber auf den Konsolen spielt, bekommt mit PS+ und den Games for Gold ebenfalls frisches Gaming-Futter für kleines Geld.