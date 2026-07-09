Zehn Jahre später bekommt Dragon Ball Xenoverse 2 sein letztes Kapitel

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Obwohl der Umriss eines neuen Abenteuers bereits mit Dragon Ball Xenoverse 3, geplant für 2027, bereits sichtbar ist, hatte Bandai Namco im vorherigen Teil noch einige lose narrative Enden... Bis heute. Genau, denn nach mehr als 10 Jahren Updates, Patches, Kapitel und neuen Charakteren, die zum Abenteuer stoßen, ist die Zeit gekommen, Dragon Ball Xenoverse 2 abzuschließen.

Kapitel Vier der Future Saga ist jetzt verfügbar, und die Spieler müssen die Welt und die Geschichte retten, während Fu seinen Plan in die Tat umsetzt, was zum Verschwinden derer führen wird, die für den Schutz der Erde kämpften. Dieses Inhaltsupdate enthält zwei spielbare Charaktere, Kaiyoshin (Ultra-Schurke) und Son Goku (besiegter Ultra-Schurke), sowie die Time Patrol Ultra Battles. Diese nehmen die Form von wellenbasierten Arenakämpfen an, bei denen du Kämpfe mit ikonischen Gegnern aus dem gesamten Spiel überleben musst.

Und falls du denkst, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, es auszuprobieren, Dragon Ball Xenoverse 2 ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar. Werfen Sie einen Blick auf den neuesten Trailer mit dem endgültigen Inhalt unten.