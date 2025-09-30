Zeekrs neuer Hybrid-SUV war in weniger als einer Stunde ausverkauft

HQ

Vor einigen Monaten zeigte der Chinese Zeekr seinen Rolls-Royce Cullinan Copy 9X, einen 5,2 Meter langen Hybrid-SUV mit einem Radstand von 3,1 Metern. Es handelt sich also um eines der größten Autos, das China je produziert hat, und es gibt eindeutig einen sehr großen Markt dafür. Das liegt daran, dass Zeekr 10.000 Exemplare in 12 Minuten und 40.000 Autos in einer Stunde nach Eröffnung der Buchungen verkauft hat. Der 9X beherbergt einen Zweiliter-Turbobenziner, der von drei Elektromotoren unterstützt wird. Die Gesamtleistung beläuft sich auf satte 1381 PS, was ihn natürlich zu einem sehr wendigen Super-SUV mit Platz für sieben Personen macht.

Cnevpost schreibt: "Kurz nach der Präsentation des Zeekr 9X sagte Geelys Senior Vice President Victor Yang auf Weibo, dass das Modell innerhalb der ersten 13 Minuten über 10.000 Festbestellungen erhalten hat. Laut Yang hat der SUV im vergangenen Monat fast 80.000 Vorbestellungen erhalten. Der sechssitzige Luxus-SUV in voller Größe ist Zeekrs jüngster Versuch auf dem Premiummarkt. Die vier Varianten beginnen bei 455.900 RMB, 485.900 RMB, 559.900 RMB bzw. 599.900 RMB. Mit einer Länge von 5.239 mm, einer Breite von 2.019 mm und einer Höhe von 1.819 mm bei einem Radstand von 3.169 mm gehört er zu den größten Fahrzeugen Chinas."