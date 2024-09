Zeekr stellt seinen ersten vollelektrischen Familien-SUV vor

HQ

Das chinesische Elektroauto-Unternehmen Zeekr hat seinen ersten Vorstoß in die Kategorie der Familien-SUVs vorgestellt. Das Auto ist als 7X bekannt und wird als mittelgroßer SUV mit Fokus auf Platz beschrieben.

Laut Zeekr wurde uns mitgeteilt, dass er mit Siliziumkarbid-betriebenen E-Motoren ausgestattet ist, die in der Lage sind, in nur 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen. Er verfügt über ein 800-V-Bordnetz, eine 75 kWh große Batterie, eine Reichweite von 605 km und eine Schnellladung von 10 auf 80 % in satten 10,5 Minuten.

Der 7X ist ab sofort erhältlich und wird noch in diesem Monat ausgeliefert. Der genaue Preis des EV-SUV wurde noch nicht in Pfund angegeben.

Zeekr

