Zazie Beetz wird ihre Rolle des Domino in Deadpool 3 nicht wiederholen

Die Besetzung von Deadpool 3 ist zu einem heißen Thema unter Comic-Filmfans geworden. Mit großen Stars wie Hugh Jackman und Matthew McFadyen, die dieses Mal ihre ersten Auftritte in einem Deadpool-Film haben, fragen sich viele, wer aus der alten Besetzung ihre Rollen wiederholen wird.

Es scheint, dass Zazie Beetz, die Domino in Deadpool 2 spielte, für den dritten Film nicht zurückkommt. Sie sagte Decider Folgendes: "Nun, ich bin eigentlich nicht in Deadpool 3, also weiß ich nicht, was sie tun."

Sie wurde auf den angeblichen Mangel an Improvisation im Film angesprochen, der angeblich durch den Streik der Autoren verursacht wird. Beetz stellte sich vor, dass sie "eine Pause einlegten", behauptete aber trotzdem, dass sie "aufgeregt ist, es zu sehen".

Beetz hatte in der Vergangenheit gesagt, dass sie hoffte, ein Teil des Films zu sein, aber vielleicht gab es nicht genug Platz für sie in Deadpool 3. Die Kräfte ihres Charakters hätten auch einige einfache Lösungen für viele Probleme bieten können, aber das fällt auf die Seite der Spekulation. Wir werden vielleicht nie den wahren Grund erfahren, warum Zazie Beetz nicht in Deadpool 3 sein wird.

Hättest du dir die Rückkehr von Domino gewünscht?