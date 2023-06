Zazie Beetz will Catwoman spielen

Auch wenn Zazie Beetz in der Superhelden-Community vielleicht am besten als Domino bekannt ist, scheint die Schauspielerin von Marvel zu DC springen zu wollen, da sie Catwoman als ihre Traum-Superheldenrolle ins Auge fasst.

Im Gespräch mit Inverse sagte Beetz: "Ich kann nicht zu viele Superheldenfilme spielen", aber wenn sie in das Genre zurückkehren soll, wäre Selina Kyle ihre erste Wahl für eine Figur, die sie spielen kann. "Sie ist einfach so ikonisch, und das wurde schon so oft gemacht. Ich weiß es nicht, sie ist einfach cool, und ich fühle mich im Herzen selbst wie eine Katze."

Beetz hat bestätigt, dass sie für Deadpool 3 nicht mehr dabei sein wird, aber leider bedeutet dies nicht, dass die Tür für sie offen steht, Catwoman zu spielen, da dieser Platz derzeit von Zoe Kravitz für Matt Reeves' Batman-Universum besetzt wird.

Da James Gunns neues DCU jedoch auch eine eigene Version des Kreuzritters mit Umhang haben wird, gibt es keinen Grund, warum nicht auch eine andere Catwoman auftauchen könnte.

Was hältst du von Zazie Beetz als Catwoman?