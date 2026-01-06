Zazie Beetz muss einen "Ready or Not-like"-Albtraum in They Will Kill You überleben.

Kann man nicht genug von Ein-Mann-Armee-Filmen wie John Wick und der Nobody -Reihe bekommen? Wenn ja, dann haben wir wirklich einen erwähnenswerten Film. Warner Bros. hat den ersten Trailer für den kommenden They Will Kill You geteilt, einen Action-Horror-Komödien-Film, der einer Frau folgt, wie sie einen Todeskult überwinden und an einem manischen, albtraumhaften Abend aus ihrem von Fallen besetzten Versteck entkommen muss.

Mit Zazie Beetz an der Spitze und an der Seite von Myha'La, Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham und Patricia Arquette stammt dieser Film vom Autor und Regisseur Kirill Sokolov, mit Andy und Barbara Muschetti von IT als Produzenten.

Laut der Zusammenfassung des Films wird uns Folgendes erwartet: "Der Film entfesselt eine blutgetränkte, hochoktanige Horror-Action-Komödie, in der eine junge Frau die Nacht im Virgil, der mysteriösen und verdrehten Todesfalle eines dämonischen Kults, überleben muss, bevor sie ihr nächstes Werk in einem einzigartig dreisten, großen Bildschirmkampf aus epischen Morden und bösartig dunklem Humor wird."

Sie werden They Will Kill You bald sehen können, denn der Film wird bereits am 25. März 2026 in den Kinos starten. Den neuesten Trailer sehen Sie unten.