Zauberwürfel in Fortnite Kapitel 2 Saison 8 lösen

Epic Games informiert uns über die aktualisierte Content-Saison #8 in Fortnite: Kapitel 2. Am Wochenende wurde im Spiel ein Raumschiff in die Luft gejagt, was dazu führte, dass sich die Spielkarte im Battle-Royale-Spielmodus verändert. Neuerdings lassen sich auf der Insel mysteriöse Würfel finden, die mit einer dunklen Dimension namens "The Sideways" verbunden sind. Schreitet ihr durch eines dieser Portale, müsst ihr dort gegen eine Horde von Würfelmonstern kämpfen. In diesem Bereich dürft ihr nichts bauen, doch wenn ihr die Herausforderung bewältigt, hagelt es Waffen, die sehr viel Schaden verursachen, wenn sie kurz vor dem Überhitzen stehen.

Eine weitere Besonderheit dieser Saison ist, dass die Spieler weltweit zusammenarbeiten müssen, um die Würfelmonster gemeinsam zu bekämpfen. Indem ihr in Fortnite Goldbarren spendet, werden Geschütztürme und andere Verteidigungssysteme aufgebaut, die sich im Verlauf des Programmplans sicher noch als nützlich erweisen dürften. Der Battle Pass wurde natürlich auch aktualisiert, einige der Inhalte seht ihr unten im Trailer.

