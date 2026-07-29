Zangief gibt sein Debüt als Handyhalter, und Street Fighter Fans werden es lieben

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Wenn du einen neuen Handyhalter brauchst und einen möchtest, der sowohl zeigt, dass du ein Gamer bist, als auch garantiert die Augenbrauen von jedem, der es sieht, hoch auf der Stirn schweben lässt, hat 52Toys jetzt genau das richtige Produkt für dich entwickelt.

Es ist eine Zangief-Figur, basierend auf der Street Fighter 6 -Version, die gerade einen verheerenden Suplex abliefert. Unten können Sie sehen, wie es aussieht, und wenn Sie einen möchten, können Sie ihn unter anderem über BBTS, unter anderem, für 24,99 $ vorbestellen, mit Lieferung für Januar 2027.