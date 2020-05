Zangetsu kommt zu Bloodstained, bringt Änderungen am Kampf und beim Gameplay mit sich

Die Kickstarter-Kampagne von Koji Igarashis Metroidvania-Versprechen Bloodstained: Ritual of the Night war so erfolgreich, dass alle Finanzierungsziele der Entwickler freigeschaltet wurden. Die hohen Einnahmen garantierten, dass zukünftige DLC-Episoden kostenlos für alle Spieler bereitgestellt werden sollten und obwohl sich ArtPlay Inc. Zeit mit der Auslieferung zugesicherter Updates nimmt, liefert das Studio am Ende doch ab.

Update 1.03 steht seit letzter Woche auf PC, Xbox One und Playstation 4 bereit (in drei oder vier Wochen sollen Spieler auf der Nintendo Switch in den Genuss dieses Updates kommen) und es nimmt zwei interessante Änderungen an der bekannten Formel vor. Zum einen wurde ein neuer spielbarer Charakter zum 2D-Actionspiel hinzugefügt - Zangetsu aus Bloodstained: Curse of the Moon -, zum anderen eine Randomizer-Funktion entwickelt.

Zangetsu ist ein Schwertkämpfer und deshalb unterscheidet sich sein aggressiver Kampfstil von Myriams Stil. Obwohl er neue Spezialfähigkeiten mitbringt, werden viele der regulären Systeme deaktiviert, wenn ihr euch für einen Spieldurchgang mit ihm entscheidet (übrigens ist das auch in den Videosequenzen bemerkbar).

Mit dem Randomizer dürfen Fans ihre eigene Erfahrung von Bloodstained: Ritual of the Night schaffen. In einem neuen Menü können erfahrene Spieler acht Parameter anpassen: Spielziel, Schlüsselgegenstände, Speicher- und Warp-Räume, Items, Quests, Shops und das Thema Crafting. Mit diesen Optionen verändert sich das Actionspiel teils drastisch, da ihr schon früh auf herausfordernde Feinde trefft oder große Umwege in Kauf nehmen müsst, um zu eurem eigentlichen Ziel zu kommen. Wer einen Grund sucht, um in das Spiel zurückzukehren, der braucht nicht weiterzusuchen.