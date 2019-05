Zangetsu in Bloodstained: Ritual of the Night spielbar

In wenigen Wochen erscheint Koji Igarashis Bloodstained: Ritual of the Night, eine moderne Interpretation der klassischen Castlevania-Formel. Das Spiel hat eine lange Entwicklungsgeschichte, doch das alles neigt sich langsam dem Ende zu. Nun haben wir erfahren, dass wir den Plattformer auch in Gestalt eines zweiten spielbaren Charakters erleben können. Wer Miriams Reise zu einem Ende gebracht hat, darf sich also noch an einem weiteren Fähigkeitenrepertoire versuchen. Der Samurai Zangetsu wird nach dem Launch kostenlos zum Spiel hinzugefügt. Im Trailer bekommt ihr einen kleinen Vorgeschmack auf seine Bewegungen.

