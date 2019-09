Zane erhält Buff in Borderlands 3

Borderlands 3 wurde vor wenigen Wochen veröffentlicht, nun hat Gearbox einige Veränderungen an Waffen und Charakteren vorgenommen, basierend auf dem Feedback der Spieler. So wurde beispielsweise die Wirksamkeit von Zane's Gadgets erhöht, so dass sie beim Aufleveln effektiver werden.

Der Schaden des Digiklons wurde um 38 Prozent erhöht, während der Schaden der Drohnen um 50 Prozent erhöht wurde. Die Schadensstrafe der Kryo-Geschosse wurde entfernt, der Drohnenraketen-Schaden wurde ebenfalls um 50 Prozent erhöht. Zane's letzte Änderung betrifft den Schaden der Allmächtigen-Feuer-Raketen, die nun 75 Prozent mehr Schaden anrichten.

Auch Amara erhält einige Änderungen, so wird die Gesundheitswiederherstellung durch Schutzengel von 100 auf 50 Prozent reduziert. Im Ausgleich wird die Glanz-Schadensstrafe von -30 auf -10 Prozent reduziert.

FL4K's Guerillas im Nebel wird abgeändert, indem die Dauer von acht auf sechs Sekunden reduziert wird. Der Bonus des kritischen Schadens wird dabei ebenfalls von 50 auf 25 Prozent reduziert.

In den offiziellen Patchnotizen findet ihr zusätzlich die Änderungen an den Waffen und anderen Gebieten.

Was haltet ihr von den Veränderungen?

