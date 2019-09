Zackiges TGS-Video mit frischem Gameplay zu Tales of Arise

Tales of Arise ist das nächste, große Kapitel der langjährigen Tales-of-Reihe und es soll voraussichtlich nächstes Jahr erscheinen. Auf der E3 haben wir zum ersten Mal von der Geschichte von Alphen und Shionne erfahren, die beiden sind durch das Schicksal verbunden, können sich womöglich aber gegenseitig helfen (der Ritter mit der Maske spürt keinen Schmerz, während die schöne Heldin jeden physisch verletzt, der sie berührt). Bereits zur Enthüllung haben wir kurze Gameplay-Szenen aus dem kommenden JRPG gesehen, diese wurden auf der Tokyo Game Show in einem neuen Video weiter ausgebaut und hinterlassen bei uns mächtig Eindruck. Alphen hat mit seinen Angriffen ein riesiges Areal in Flammen gelegt, während er akrobatische Attacken entfesselte. Erscheinen soll Tales of Arise auf PS4, Xbox One und PC.

