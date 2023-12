Zack Snyders "Rebel Moon" kommt bei den Kritikern nicht gut an

HQ

Zack Snyders Rebel Moon - Part One: A Child of Fire ist vor kurzem vor seinem Netflix-Veröffentlichungsdatum in den Kinos gelandet, und es scheint, dass die ersten Eindrücke von dem neuen Sci-Fi-Epos zu wünschen übrig lassen.

Während Rotten Tomatoes nicht der beste Weg ist, um eine endgültige Meinung zu einem Film zu bekommen, bedeutet die Aggregator-Seite im Moment den Untergang für Rebel Moon, zumindest was die Kritiker betrifft. Bei 44 Bewertungen liegt Rebel Moon - Part One: A Child of Fire bei 23%.

Viele Kritiker haben den übermäßigen Gebrauch von Tropen und eine fehlende Erzählung als Gründe für ihre Partituren angeführt, aber viele bleiben optimistisch für den Snyder-Schnitt, der bald veröffentlicht werden soll. Außerdem scheint es, dass die Zuschauer eine Menge Spaß mit dem ersten Teil der Rebel Moon-Saga haben, da er eine Einschaltquote von 73% hat.

Hast du Rebel Moon - Part One: A Child of Fire gesehen?