Zack Snyder's Rebel Moon hat einen neuen Titel

Zack Snyders Rebel Moon Filme - sowohl Teil 1 als auch 2 - haben eine leichte Namensänderung erfahren. Außerdem scheint es, dass der zweite Film im April 2024 erscheinen könnte, nur wenige Monate nachdem der erste Film auf Netflix veröffentlicht wurde.

Laut einem neuen Bericht von What's on Netflix ist der erste Film jetzt als Rebel Moon Part 1: A Child of Fire bekannt, während die Fortsetzung Rebel Moon Part 2: The Scargiver ist. Snyder versucht, seiner eigenen Space Opera einen ernsten Ton zu verleihen, so wie es aussieht, und es gibt sogar Diskussionen über einen dritten Film, so dass er daraus eine Trilogie machen könnte.

Rebel Moon Teil 1 erscheint am 22. Dezember auf Netflix. Es scheint, dass der Streaming-Riese große Hoffnungen darauf setzt, wenn er bereits darüber nachdenkt, wann er die Fortsetzung veröffentlichen kann.

