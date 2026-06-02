Zack Snyder wird die Escape from New York Neuinterpretation inszenieren

Eine bestimmte Fangemeinde war gerade sehr begeistert von einem neuen Film. Zack Snyder, der Mann hinter 300, Watchmen, einem Großteil des DCEU und Rebel Moon hat nun ein neues Projekt in Aussicht, und es ist nichts anderes als eine Neuinterpretation von John Carpenters Klassiker Escape from New York.

Der Film wird laut The Hollywood Reporter ebenfalls von Snyder geschrieben und in den kommenden Wochen an Studios und Streamer angeboten werden. Der Regisseur des Originals, John Carpenter, ist weiterhin beteiligt, da er zusammen mit StudioCanal die Rechte am geistigen Eigentum besitzt. Er ist auch als ausführender Produzent beim Remake dabei.

Hollywood versucht seit Jahren, Escape from New York neu zu erfinden. New Line hatte eine Zeit lang die Rechte, da Gerard Butler die Hauptrolle Snake Plissken (im Original von Kurt Russell von 1981) spielen sollte. Dann kaufte 20th Century Fox 2017 die Rechte, und danach wechselten sie zu StudioCanal.

Die Handlung des Originalfilms folgt Snake Plissken, einem ehemaligen Militärhelden, der nach dem Hubschrauberabsturz des US-Präsidenten in einem dystopischen Manhattan wieder in den Dienst gestellt wird, wo die Insel als riesiges Gefängnis genutzt wird. Plissken muss sich mit dem Präsidenten im Schlepptau aus der zerstörten Stadt herauskämpfen. Gerüchten zufolge wird Snyders Version versuchen, das Original nachzuahmen, mit praktischeren Effekten und einem raueren Flair.