Zack Snyder will immer noch einen Director's Cut von Sucker Punch machen

Sucker Punch hat vielleicht nicht das Lob von Kritikern oder dem allgemeinen Publikum verdient, aber das wird Zack Snyder nicht davon abhalten, einen Director's Cut des Films von 2011 machen zu wollen.

Im Gespräch mit Letterboxd sagte Snyder: "Ich bin nie dazu gekommen, den Director's Cut zu machen. Ich habe immer noch vor, es irgendwann zu tun. Aber im ursprünglichen Ende, als Babydoll mit Blue auf dem Stuhl im Keller sitzt - sie wurde bereits lobotomisiert - als der Polizist das Licht auf sie richtet, bricht das Set auseinander und sie steht auf und singt ein Lied auf der Bühne."

Der Schnitt, den wir in den Kinos gesehen haben, endet zwar mit einer Lobotomie, aber unter anderen Umständen. "Es ist seltsamerweise nicht gleichzeitig optimistisch und optimistisch. So war der Ton am Ende. Wir haben es getestet und das Studio fand es zu seltsam, also haben wir es geändert", sagte Snyder. "Ich bin mir sicher, dass du es irgendwann zu sehen bekommst. Hoffe ich."

Snyder-Fans behalten die Idee bei, dass dieser Film so etwas wie ein Kultklassiker ist, und er ist sicherlich in einigen Momenten beeindruckend, aber es fehlt ihm an wirklicher Handlungskohärenz oder starken Charakteren, für die man mitfiebern kann. Er schaffte es kaum, sein Produktionsbudget an den Kinokassen zu decken, aber es würde wahrscheinlich immer noch eine Nachfrage von diesen eingefleischten Snyder-Köpfen nach einem Director's Cut geben.