Zack Snyder verteidigt weiterhin die berüchtigte Martha-Szene in Batman v Superman

Über Zack Snyders Superhelden-Streifen Batman v Superman: Dawn of Justice sind viele Worte gefallen worden, sowohl positive als auch negative. Aber etwas, das den Regisseur immer noch verfolgt, ist die berüchtigte "Martha"-Szene, die die meisten Kritiker und Fans gleichermaßen für reinen Unsinn halten.

Aber Snyder beharrt auf seiner Inklusivität und sagt, dass er zwar verstehe, dass die Szene nicht für jeden funktioniere, aber für ihn ein wichtiger Teil des Films sei. Das erklärte er kürzlich in einem Interview mit GQ, in dem er über ein Gespräch sprach, das er mit einem der anderen Drehbuchautoren des Films führte.

"'Du weißt, dass [ihre] Mütter den gleichen Namen haben'... Und er sagt: "Ja, stellen Sie sich vor, Batman sieht Superman als Außerirdischen, als Monster, aber er erkennt, dass seine tote Mutter den gleichen Namen hat wie dieses Ding, das er für nichtmenschlich hält. Das wird ihn erwischen.« Und ich dachte mir: 'Das wird ihn erwischen, das ist unglaublich.' "

Snyder ging dann näher auf seine Denkweise ein und sagte:

"Was sollte er sonst zu Batman sagen, während er den Kryptonit-Speer in der Hand hielt, um ihn in sein Herz zu stoßen? Was wird er sagen, um ihn davon zu überzeugen, dass seine Liebe zur Menschheit genauso groß ist wie die von Batman? Ich meine, Superman konnte ihn wirklich in einer Sekunde töten, buchstäblich in einer Sekunde, also dachte ich: 'Okay, er muss jeden möglichen Trick spielen.' "

Was haltet ihr von der Martha-Szene, Quatsch oder toll?