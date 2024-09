Zack Snyder verrät, welcher seiner Comic-Filme sein Favorit ist

HQ

Regisseur Zack Snyder steckt hinter einer Vielzahl von Superheldenfilmen wie Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice und Justice League: Snyder Cut. Während eines Interviews mit ComicBook wurde er gefragt, auf welche der ganzen Comicrollen er am meisten stolz ist, und die Antwort landete schnell bei Watchmen.

Snyder sagte: "Nun, seltsamerweise betrachte ich es auf zwei Arten. Ich denke natürlich, dass Man of Steel, BvS, Justice League, ein eigenes Ding ist... Ich weiß nicht unbedingt, ob es für mich eine Comicverfilmung im klassischen Sinne ist. Aber ich kann verstehen, wie die Leute das sagen würden, weil es Comicfiguren sind und was auch immer, aber das basiert nur auf Ideen, die ich über Comicfiguren hatte.

"Ich würde sagen, Watchmen ist für mich, genau wie der Prozess der Adaption vom Comic zum Filmdesign, all die Dinge, die wir vom Comic zum Film gemacht haben, ich denke, dass Watchmen der sauberste und irgendwie befriedigendste Übergang zu adaptiertem Material ist."

Watchmen wurde 2009 veröffentlicht und war das zweite Mal, dass er einen Film aus einem DC-Comic machte. Der erste Film, den er drehte, war 300, der ein großer Erfolg war.