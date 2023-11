Zack Snyder über die verbotene Version von Rebel Moon: "Sexy, gewalttätig, verrückt"

HQ

Weniger als einen Monat vor Zack Snyders kommender Weltraumoper Rebel Moon Part One: A Child of Fire (puh) ist der Chefredakteur so aufgeregt, wie er nur sein kann. Der Film, der am 22. Dezember seine Streaming-Premiere feiert, hat jedoch eine Altersgrenze von 13 Jahren, was für einige Fans eine gewisse Enttäuschung sein könnte. Das soll nicht heißen, dass es keinen R-Rated-Director's Cut gibt, denn den gibt es, aber er wird später veröffentlicht. Die Idee war, die Inhalte für Erwachsene in der Drehbuchphase auszusortieren, aber Netflix ermutigte ihn eher, das PG-13-Material für einen möglichen Director's Cut zu behalten. Laut einem neuen Interview ist er begeistert, dass es einen PG-13-Film in dieser Größenordnung gibt:

"Ich bin sehr stolz auf die PG-13-Version, die Version für ein breiteres Publikum, denn ich würde sagen, dass sie wirklich einen großartigen, zeitlosen, mythologischen Rahmen erfüllt. Was wir mit der anderen Version gemacht haben, ist lustig und subversiv, denn einen R-Rated-Sci-Fi-Film in dieser Größenordnung sollte es nicht geben."

Snyder fährt dann fort, darüber zu sprechen, wie die R-Rated-Version aussieht:

"Ich hatte das Drehbuch geschrieben, in einem Vakuum, so wie ich es normalerweise hätte tun – eine sehr harte, sehr sexy, gewalttätige, verrückte, alles ist alles mit 11.

Wann diese "R-Rated"-Version des Films ist, ist im Moment noch unklar, aber es klingt, als ob wir am 22. Dezember noch mit typischer Snyder-Manie rechnen können. Bist du begeistert von Rebel Moon?

