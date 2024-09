Zack Snyder über die 300 Serie: "Wir bereiten uns gerade darauf vor, einzutauchen und daran zu arbeiten"

Filmemacher Zack Snyder hat immer noch viel um die Ohren, trotz der ziemlich schlecht aufgenommenen Rebel Moon Filme. Während der Regisseur kürzlich die Zeichentrickserie Twilight of the Gods auf Netflix debütiert hat, wird er sich bald einer anderen Serie zuwenden, diesmal der lange in Entwicklung300 befindlichen Prequel-Serie.

Im Gespräch mit ComicBook bemerkte Snyder kürzlich, wie die Produktion der 300 -Show voranschreitet und merkte an, dass es noch ziemlich früh und roh ist.

"Wir bereiten uns gerade darauf vor, einzutauchen und daran zu arbeiten. Es macht super Spaß, ich liebe die Welt. Und selbst in den Vorbesprechungen, in denen wir darüber gesprochen haben: 'Was wäre, wenn dies oder jenes passieren würde?', macht es einfach sehr viel Spaß, zu sagen: Wow, das ist ein reichhaltiger Standard. Es ist auf eine seltsame Art und Weise ähnlich wie bei diesem [Twilight of the Gods]. Soweit gibt es viele Grundlagen."

Es wird angenommen, dass die Prequel-Serie König Leonidas vor den Ereignissen des Hauptfilms folgen wird, der seine berühmte Schlacht mit der persischen Armee unter der Führung von Xerxes I. an den Heißen Toren in den Thermopylen aufzeichnet. Es ist noch nicht bekannt, wer die Aufgaben von Leonidas übernehmen wird, aber es scheint unwahrscheinlich, dass der inzwischen deutlich ältere Gerard Butler zurückkehren wird, um eine jüngere Version seines früheren Charakters zu spielen.

Freust du dich auf die Prequel-Serie 300 ?