Zack Snyder spricht über den lauwarmen Empfang von Batman v Superman

Sieben lange Jahre sind vergangen, seit wir das letzte Mal das Vergnügen hatten, Superman und Leatherboy in Batman v Superman: Dawn of Justice aufeinander einprügeln zu sehen. Es fühlt sich natürlich wie eine Ewigkeit an, aber die Erinnerung an das fragmentierte Drehbuch des Films ist noch frisch in unseren Köpfen. Das Gute, das Schlechte und das geradezu Schreckliche. Aber niemand erinnert sich mehr daran als der Regisseur des Films, Zack Snyder selbst, der während eines Q&A über die unglaublich gemischte Rezeption des Films nachdachte und seine Gefühle teilte.

Snyder wies unter anderem darauf hin, dass die Erwartungen der Fans im Vorfeld so zerstreut waren, dass es wahrscheinlich nie möglich war, sie alle zu erfüllen. Dass viele in dem Glauben zur Premiere gingen, dass es ein gewöhnlicher Superheldenfilm sein würde, aber stattdessen eine facettenreiche Mischung aus Massenvernichtung und komplexen Charakteren bekamen.

"Ich denke, das ist wahrscheinlich der Grund, warum der Film so polarisierend ist. Ich denke, und vielleicht irre ich mich, aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute ins Kino gegangen sind, weil sie dachten: 'Oh, das ist das Superhelden-Toben, oder?'"Lass uns Spaß damit haben. Und wir haben ihnen diese Art von dekonstruktivistischem, vielschichtigem, erfahrungsorientiertem, modern-mythologischem Superheldenfilm gegeben, der ... auf die Sie wirklich achten müssen. Das war nicht cool für sie. Das ist nichts, was irgendjemand tun wollte. Sie sagten: 'Was? Nein! Das ist anstrengend. Wie wäre es, warum kämpfen sie nachts?" Ich hasse das."

Was denkst du über Batman v Superman sieben Jahre später? Stimmen Sie Zack Snyders Beschreibung der Situation und der falschen Erwartungen der Menschen zu?