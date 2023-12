Zack Snyder sagt, dass selbst er von Comic-Verfilmungen gelangweilt ist

HQ

Eine Zeit lang war es schwer, Zack Snyder vom Superhelden-Genre zu trennen. Er war derjenige, der den Weg für das alte DCEU mit Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice und Justice League geebnet hatte.

Jetzt, so erzählt er The Atlantic, ist er mit dem Genre so gut wie fertig. Er sagte, er teile die Müdigkeit von Superheldenfilmen, dass sie sich jetzt in einer " Sackgasse " befänden. Er glaubt auch, dass es unglaublich schwierig ist, einen Superheldenfilm zu finden, der nicht versucht, sich selbst zu franchisen, und sagt: "Niemand denkt, dass er zu einem einmaligen Superheldenfilm geht."

Es scheint, dass Snyder sein eigenes Sci-Fi-Epos machen will, jetzt, wo er mit den Superhelden fertig ist. Wir haben bereits die Veröffentlichung von Rebel Moon - Part One: A Child of Fire gesehen, und Part Two: The Scargiver wird am 19. April veröffentlicht.