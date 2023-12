Zack Snyder sagt, dass seine Version von Rebel Moon ein "völlig anderer Film" ist

HQ

Zack Snyders Rebel Moon - Part One: A Child of Fire startet Ende dieser Woche auf Netflix, aber Kritiker und das allgemeine Publikum haben bereits die Möglichkeit, ihn zu sehen. Während die Zuschauer den Film genießen, waren die Kritiker, gelinde gesagt, weniger freundlich.

Es scheint jedoch, dass die Vorfreude auf den Snyder-Schnitt des Films immer noch groß ist. Im Gespräch mit der Associated Press sagte Zack Snyder, dass seine Version von Rebel Moon - Part One: A Child of Fire ein "völlig anderer Film" sei.

Es wird ein R-Rating haben, was bei der Hauptveröffentlichung nicht möglich war, weil man sich die "Art von Umfang und Kosten ansieht, sagt man: 'Es ist nicht zu 100 % verantwortlich, diese Nachfrage zu haben'. Der Snyder-Schnitt wird auch eine Reihe von Filmmaterial hinzufügen, um die Handlung effektiver aneinanderzureihen. Zumindest in der Theorie.

Glaubst du, dass der Snyder-Schnitt Rebel Moon - Part One: A Child of Fire retten kann?