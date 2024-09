Zack Snyder nimmt uns mit auf einen Rachefeldzug in dem animierten Twilight of the Gods

Während Zack Snyder in den letzten Jahren erfolgreich war, kann man nicht leugnen, dass der Filmemacher eine besondere Fähigkeit hat, die Aufmerksamkeit der Fans zu fesseln und Projekte zu starten, die schnell Millionen von Aufrufen verzeichnen. Besonders auf Netflix, wo die von der Kritik gefeierte Serie Rebel Moon in Bezug auf die Zuschauerzahlen anscheinend gut abgeschnitten hat.

Als nächstes steht für Snyder kein neues Rebel Moon-Projekt an, sondern ein animiertes Projekt, das die Welt der nordischen Mythologie erkundet. Es trägt den Titel Twilight of the Gods und wird bereits nächste Woche, am 19. September, auf dem Streamingdienst debütieren. Da der Debüttermin näher rückt, wurde nun ein Trailer für die Serie veröffentlicht, zusammen mit einer sehr kurzen Zusammenfassung.

Synopsis: "Twilight of the Gods folgt Sigrid auf ihrem Weg nach Rache."

Werden Sie Twilight of the Gods ansehen?