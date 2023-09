Zack Snyder liebt ein bisschen Fortnite

HQ

Normalerweise sind es eher Fortnite die Kinder als die Eltern, aber für die Familie Snyder ist es genau umgekehrt. Im Gespräch mit IGN während der Gamescom verriet Zack Snyder, der kürzlich einen Trailer für sein kommendes Rebel Moon vorgestellt hat, wie er gerne spielt, was sein Lieblingsspiel ist und was sein Hauptspiel in diesem Spiel ist.

Insbesondere verrät Snyder, dass Fortnite seine Marmelade ist und dass er in das Spiel eingestiegen ist, um mit seinem Sohn zu spielen, aber da sein Sohn nie mit dem Battle Royale von Epic in Verbindung stand, spielt Zack es jetzt allein.

"Mein Sohn und ich sind in Fortnite geraten. Ich wollte es irgendwie mit ihm spielen und dann mochte er es nicht, also habe ich es am Ende einfach alleine gespielt. Ich bin mit Fortnite in einen schlechten Kaninchenbau gegangen, in dem Sinne, dass ich ziemlich tief eingetaucht bin."

Snyder sprach dann auch über den Charakter, den er tendenziell spielt, und den Modus, zu dem er normalerweise tendiert, und fügte hinzu, dass er nur No Build spielt und dass er "Meeseek aus Rick and Morty war".

