Zack Snyder: "KI im Film einsetzen, anstatt von der Seitenlinie aus zuzuschauen"

Der Einsatz von KI und ob er für die Menschen, die in den jeweiligen Branchen arbeiten, in denen die Technologie eingesetzt wird, sicher durchgeführt werden kann, ist derzeit eine der großen Fragen, und vor allem Filmschaffende sind ziemlich besorgt darüber, ob dies zum Verlust von Arbeitsplätzen und schließlich zum Verlust von Originalität und Kreativität führen wird.

Wenn man jedoch Zack Snyder, den Regisseur der beiden Rebel Moon-Filme, fragt, sollten Regisseure KI einsetzen, anstatt von der Seitenlinie aus zuzusehen. In einem Interview mit Wired sagt er Folgendes:

"Jeder einzelne Mensch hat eine ziemlich gute Filmkamera auf seinem Handy, und doch haben wir, zumindest in dieser Sekunde, keine Millionen von großartigen Filmen, die aus den Taschen der Leute hochgeladen werden. Sich weiterzubilden und zu verstehen, was [KI] kann und was nicht, ist gerade jetzt wichtig, vor allem dort, wo sie in der Bilderzeugung und beim Geschichtenerzählen vorkommt. Man muss verstehen, was es ist und wozu es nicht in der Lage ist, und man muss in der Lage sein, es als Werkzeug zu benutzen, anstatt am Spielfeldrand zu stehen und die Hände in die Hüften zu stemmen."

Tatsächlich ermutigt er kleinere Filmemacher, KI zu nutzen, um Geld bei teuren Drehkosten zu sparen:

"Der KI ist es egal, ob ein Haus brennt oder ob es auf dem Mars steht oder ob es unter Wasser liegt. All die Dinge, die einen Filmemacher viel Geld kosten könnten, um sie zu drehen, sind für die KI nicht anders."