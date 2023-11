Zack Snyder kehrte zu DC zurück, aber nur für einen Film

HQ

Während James Gunn mit Superman: Legacy voranschreitet, das seine Version des DCU vollständig einläuten wird, haben wir das Snyderversum wirklich hinter uns gelassen. Für die einen ist das ein Hohn, für die anderen ist es gespannt, was als nächstes kommt.

Diejenigen, die sich eine Rückkehr von Snyder wünschen, sollten vielleicht nicht den Atem anhalten, denn in einem Interview mit The Hollywood Reporter sagte Snyder, dass er zurückkommen würde, aber nur für ein Projekt. Dieser Film ist eine " echte Adaption" von The Dark Knight Returns.

Die Graphic Novel von Frank Miller aus dem Jahr 1986 handelt von einem alternden Bruce Wayne, der beschließt, nach einem Jahrzehnt des Ruhestands seine Kutte wieder in die Hand zu nehmen. Der Film The Dark Knight Returns von Christopher Nolan aus dem Jahr 2013 trug zwar den gleichen Namen, folgte aber nicht so genau der Geschichte von Millers ursprünglichem Werk.

Würdest du gerne sehen, wie Snyder bei einer Version von The Dark Knight Returns Regie führt?