Zack Snyder ist froh, dass Rebel Moon eine Netflix-Produktion und kein Disney-Film ist

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass der kommende Science-Fiction-Film von Filmregisseur Zack Snyder über eine Rebellion gegen ein böses Imperium ursprünglich als Star Wars-Film gedacht war. Die Idee wurde während der Dreharbeiten zu Man of Steel vorgeschlagen, eine Idee, die leider von Lucasfilm abgelehnt wurde. Anstatt den Mund zu halten, überarbeitete Snyder seinen Film und auf der Stelle war Rebel Moon geboren, der in zwei Teilen auf Netflix veröffentlicht wird.

In einem Interview mit dem Magazin Empire (danke, Screenrant) erklärt er, warum er froh ist, dass Rebel Moon doch kein Star Wars-Film geworden ist, und warum das Ganze am Ende so etwas wie ein Segen war. Und es geht um kreative Freiheit, etwas, das bei den großen Filmgesellschaften heute sehr knapp ist. Er hatte zu all dem folgendes zu sagen:

"Ich denke, es war in vielerlei Hinsicht ein Segen. Kreativ ist es weit offen. Wir sind zu diesem Zeitpunkt alle ein wenig von Star Wars geprägt. Du kannst nicht nicht sein. Aber was passiert, ist, dass es in der Erzählung seltsamer wird. Es ist anders, weil ich eine andere Sichtweise habe. Man könnte im Großen und Ganzen sagen: "Oh, es ist irgendwie Star Wars-artig, aber wenn man drin ist, ist es das nicht." Wir hatten Pitch-Meetings in unseren Filmklassen."

Diejenigen von uns, die Zack Snyders Filme mögen, atmen erleichtert auf, dass die Firma, dass Disney diesen kommenden Weltraumstreifen nicht in die Hände bekommen hat, denn wenn wir Glück haben, könnte dies der Beginn von etwas wirklich Gutem sein.