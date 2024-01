Zack Snyder ist der erste Regisseur überhaupt, der ein eigenes Netflix-Profilsymbol hat

HQ

Jeder von uns, der Netflix nutzt, hat eine Art Symbol, das mit unserem Benutzerprofil verknüpft ist. Ich habe ein Bild von Eleven aus Stranger Things, während die Netflix-Profile meiner beiden Kinder mit einem Symbol des törichten Huhns Archibald geschmückt sind.

Wenn Sie ein großer Zack Snyder-Fan sind und die Netflix-Filme Army of the Dead und Rebel Moon - Part One: A Child of Fire geliebt haben, freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der alte Zack der erste Regisseur ist, der jemals in Form seines eigenen Ikonenbildes verewigt wurde, das Sie in das Bildfenster Ihres Netflix-Profils einfügen können.

Werden Sie Ihr Profilbild aktualisieren, um einen blinzelnden Zack hinzuzufügen?