Zack Snyder: "Ich kann es kaum erwarten, das nächste Superman zu sehen"

Fans streiten regelmäßig darüber, welches DC-Universum am besten ist, nachdem Zack Snyders Version zugunsten einer neuen unter der Führung von James Gunn und Peter Safran eingestellt wurde. Wütende und aggressive Kommentare werden darüber geäußert, welche Superman sie bevorzugen, und alles wird kritisiert.

Allerdings sind Zack Snyder und James Gunn gute Freunde, die unter anderem an dem gefeierten Remake von Dawn of the Dead aus dem Jahr 2004 gearbeitet haben. Sie waren oft in den sozialen Medien des anderen zu sehen, haben bestätigt, dass sie regelmäßig miteinander sprechen, und letztes Jahr traten beide in einem meta-ironischen Porträt in einer Folge von Rick and Morty auf. Das hat jedoch die toxischsten Fans nicht beruhigt, und vielleicht ist das der Grund, warum Snyder nun die Kontroverse kommentiert, indem er Gunn und das neue Superman lobt.

Das sagte Snyder, als er kürzlich im Podcast Happy, Sad, Confused auftrat:

"James' Superman, was großartig ist und ihnen alles Gute, und ich kann es kaum erwarten, den nächsten Film zu sehen, und er ist einfach großartig."

Aber er hörte nicht damit auf. Auf die Frage, ob er an Gunns Arbeit etwas Besonderes und Einzigartiges mag, antwortete Snyder:

"Natürlich ist James einzigartig in seinem Geschichtenerzählen, in seiner Fähigkeit, Mythologie und Popkultur in das zu lenken, was ich als ikonisch und sehr spezifisch bezeichnen würde, das sowohl bewegend als auch witzig ist.

Er ist der Beste, der mir einfällt, und ich denke, er ist ein großartiger Verwalter dieser Welt. Also, weißt du, das ist gut. Das ist großartig für die Fans."

Das gesagt, haben wir natürlich keine Illusionen, dass die Fans sich beruhigen werden, aber man kann immer hoffen. Es ist tatsächlich möglich, sowohl das Snyderverse als auch das neue DCU zu mögen, glaubt es oder nicht.

Die Superman Fortsetzung Man of Tomorrow feiert im Juli 2027 Premiere, aber wir werden David Corenswet bereits im Juni wieder als Superman sehen, wenn Supergirl in die Kinos kommt.