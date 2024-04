Zack Snyder erklärt, warum es in seinen Filmen so viel Zeitlupe gibt

HQ

Es gibt nur wenige andere Regisseure, die heute so viel Liebe zur Zeitlupe haben wie Zack Snyder. Mehr als jeder andere hat er es geschafft, das Konzept eng mit seinem Namen zu verbinden, und seine letzten beiden Filme sind da keine Ausnahme. Warum gibt es also so viel Zeitlupe in Rebel Moon? In einem Interview mit Wired erklärt Snyder, was er sich dabei gedacht hat und wie er mit dem Effekt gerne Momente des Heldentums aufwertet. Schauen Sie sich das Interview unten an.

Was hältst du von Snyders Einsatz von Zeitlupe, eine coole oder ermüdende Sache?