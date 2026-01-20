Zack Snyder enthüllt frühes Foto von Henry Cavills Superman vor dem Dreh Man of Steel

Auch wenn wir heutzutage vielleicht einen anderen Superman und einen anderen Regisseur haben, der das neue DC-Kinouniversum anführt, gibt es immer noch viel Liebe für Zack Snyders Man of Steel. Snyder selbst hat offensichtlich noch schöne Erinnerungen an die Dreharbeiten des Films, denn er teilte ein seltenes Bild von vor 15 Jahren, das einen frühen Blick auf Henry Cavills Version von Superman zeigt.

Snyder erklärte die Geschichte hinter dem Bild in seinem Instagram-Post nicht, aber es war das erste Foto, das er jemals von Cavill machte, aufgenommen mit seiner Nikon-Kamera. Wir sehen Cavill, wie er sich von einem Make-up-Spiegel abwendet, ein Superman-Kostüm trägt, das bei weitem nicht so gut aussieht wie sein Anzug Man of Steel.

Vielleicht war das für einen frühen Screen-Test. Wenn man bedenkt, dass 15 Jahre vor der Veröffentlichung von Man of Steel liegen, ist es schwer vorstellbar, dass dies der erste volle Produktionstag war oder so etwas. Es ist auf jeden Fall ein schönes Stück Nostalgie, das sicher noch mehr Liebe und Sehnsucht nach Cavills Superman-Ära hervorrufen wird.