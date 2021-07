Zack Snyder dreht anscheinend für Netflix den Sci-Fi-Film Rebel Moon

Die Veröffentlichung von Zack Snyders Netflix-Film Army of the Dead ist noch nicht lange her, nun berichten die Filmbranchen-Experten von Deadline bereits über eine weitere Kollaboration zwischen Snyder und dem US-Streaming-Giganten.

Laut Deadline handelt es sich um einen Science-Fiction-Film namens Rebel Moon, an dem Snyder als Regisseur, Co-Autor und Co-Produzent beteiligt ist. Der Film handelt von einer Weltraumkolonie, die von den Armeen des Tyrannen Balisarius bedroht wird. Die Kolonisten entsenden eine Frau mit mysteriöser Vergangenheit, um auf den Nachbarplaneten Hilfe zu finden und eine eigene Armee zu rekrutieren.

Sobald wir mehr Details kennen, werden wir Euch informieren!