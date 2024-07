Zack Snyder bringt seine Justice League in die Kinos

Als der Film DC Extended Universe Justice League in die Kinos kam, enttäuschte er viele. Dann kam Regisseur Zack Snyder heraus und enthüllte, wie viel an dem Film von seiner ursprünglichen Vision abweicht, und viele wollten das sehen, in der Hoffnung, dass es den Film retten würde. Das bekamen wir ein paar Jahre später in Form des Snyder Cut, der ehrlich gesagt nur eine geringfügig bessere Iteration eines mittelmäßigen Films war.

Das Wichtigste, was man beim Snyder Cut wissen sollte, ist, dass es nie ein Kinofenster hatte, es debütierte nur auf Streamern und On-Demand-Diensten, aber das wird sich anscheinend in naher Zukunft ändern.

Snyder hat gegenüber Vero angedeutet, dass der 242-minütige Gigant in die Kinos kommen wird, obwohl die genauen Details noch nicht bestätigt wurden, wie der Regisseur einfach erklärt:

"Willst du ZSJL auf der großen Leinwand sehen... bleiben Sie dran für ein Date".

Werden Sie ins Kino gehen, um die Snyder Cut zu sehen?