Zack Snyder arbeitet bereits an Rebel Moon: Part Three

Obwohl der erste Film weithin verrissen wurde und sogar beschuldigt wurde, Snyders bisher schlechteste Produktion zu sein, war Rebel Moon ein Hit bei vielen Netflix-Abonnenten.

Wenn also der zweite Teil der Saga, Rebel Moon: Part Two - The Scargiver, am Freitag, den 19., Premiere feiert, können wir davon ausgehen, dass ein stetiger Strom glücklicher Fans auf die Website strömen wird, um mit Popcorn auf der Couch zu sitzen.

Kurz gesagt, Rebel Moon als Franchise ist ein Erfolg, nach dem zu urteilen, was wir bisher wissen. Und Netflix will offensichtlich zuschlagen, solange das Eisen heiß ist, was es getan hat, indem es grünes Licht für Rebel Moon: Part Three gegeben hat.

Snyder selbst bestätigte dies in einem Interview mit Forbes, in dem er Folgendes sagte:

"Wir haben definitiv an einem dritten Teil gearbeitet, was die Story angeht. Wir wissen definitiv, wohin die Reise geht – das wissen wir ehrlich gesagt schon eine ganze Weile. Also ja, ich freue mich darauf, weitere Rebel Moon-Filme zu machen - das würde Spaß machen."

Freust du dich auf mehr Rebel Moon und wirst du bei der Premiere des zweiten Teils am Freitag auf der Bank sitzen?