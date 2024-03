Zack Snyder: "160 Millionen haben Rebel Moon gesehen"

HQ

Als Zack Snyder kürzlich bei The Joe Rogan Experience auftrat, kam das Gespräch auf seinen neuesten Science-Fiction-Film Rebel Moon, der auf Netflix veröffentlicht wurde. Er lobt das Setup von Netflix mit den Worten:

"Man denkt zum Beispiel an Netflix, wo man einen Knopf drückt. Rebel Moon, richtig? Sagen wir, im Moment sind es fast 90 Millionen Aufrufe, oder? 80 oder 90 Millionen Konten haben es eingeschaltet, mehr oder weniger. Sie gehen von zwei Zuschauern pro Vorführung aus, oder? Das ist die Art von Mathematik. Wenn dieser Film als Vertriebsmodell in die Kinos käme, wären das 160.000.000 Menschen, die angeblich zuschauen, basierend auf dieser Mathematik. 160.000.000 Menschen für 10 Dollar pro Ticket wären... Was ist das für eine Mathematik? Ich weiß es nicht. 160.000.000 mal zehn. Das sind 1,6 Milliarden. Also haben wahrscheinlich mehr Leute Rebel Moon gesehen als Barbie im Kino, oder?"

Der Film Barbie spielte rund 1,446 Milliarden US-Dollar ein, wenn also nach Snyders Berechnungen eine Kinokarte 10 US-Dollar kostet, bedeutet das, dass satte 144,6 Millionen Menschen bezahlt haben, um den Film im Kino zu sehen. Er hatte auch folgendes über Netflix zu sagen:

"So verrückt ist Netflix. Das ist das Verteilungsmodell, das sie eingerichtet haben. Ich war neulich bei diesem Ding und wir haben über Rebel Moon 2 gesprochen. Und sie sagten: 'Nun, reden Sie über Rebel Moon, den ersten.' Ich dachte mir: 'Nein, schau es dir verdammt noch mal an. Ich weiß, daß Sie es bei sich zu Hause haben.« Es ist nicht wie in einer Theatersituation. Sie können es jetzt auf Ihrem Telefon einschalten und es sich direkt hier ansehen, wenn Sie möchten. So verrückt ist das. Dieses Modell, diese Maschine, die sie gebaut haben, ist wirklich etwas anderes. Es ist wirklich verrückt, wenn man darüber nachdenkt."

Also ja, Zack Snyder ist sehr glücklich mit seiner Partnerschaft mit Netflix.