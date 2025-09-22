Zack Cregger bestätigt, dass Weapons Prequel "echt ist"

HQ

Weapons hat sich zu einem großen Hit für Filmemacher Zack Cregger entwickelt, und er verschwendet keine Zeit, um dieses Universum zu erweitern. Im Gespräch mit Fangoria verriet Cregger, dass ein Prolog offiziell in Arbeit ist und Warner Bros. bereits an Bord ist. Dies sei nicht nur ein Haufen vager Ideen, betonte er, sondern ein echtes Projekt mit einer Geschichte, die er unbedingt erzählen möchte.

Der Fokus? Tante Gladys natürlich – die beunruhigende Figur, die Amy Madigan in Weapons so brillant zum Leben erweckt hat. "Es ist real und ich habe mit Warner Bros. darüber gesprochen. Es gibt eine Geschichte und ich bin ziemlich aufgeregt darüber. Das ist kein Bullshit", sagte Cregger.

Laut dem Regisseur brodelte das Konzept eines Gladys-Prequels schonWeapons vor der Premiere. Frühe Entwürfe des Drehbuchs enthielten Berichten zufolge zwei sehr unterschiedliche Versionen der Figur, von denen eine "deutlich weniger menschlich" war als das, was das Publikum schließlich sah.

Ob Cregger für dieses Prequel wieder hinter die Kamera treten wird, bleibt ungewiss, da er sich derzeit auf seinen kommenden Resident Evil-Film konzentriert. Aber Fans von Weapons können schon jetzt anfangen zu spekulieren: Wie tief und dunkel wird die Hintergrundgeschichte von Tante Gladys gehen?