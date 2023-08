Zachary Levi über die Kritik an Shazam 2: "Verblüffend niedrige Einschaltquoten, wahnsinnig unfreundlich"

HQ

Shazam! Fury of the Gods Genau wie Black Adam und Thor: Love and Thunder ist einer der schlechtesten Superheldenfilme, die wir hier bei Gamereactor je gesehen haben, unabhängig von Genre, Typ, Budget oder Erwartungen. Es war geradezu schrecklich, was die meisten Kritiker im Zusammenhang mit der großen Kinopremiere der Fortsetzung empfanden, und deshalb floppte es auch, hart. Das passt natürlich nicht zu Hauptdarsteller Zachary Levi, der seinen Film offensichtlich liebt und gerne einen dritten drehen würde, aber aufgrund der fehlenden Einnahmen nicht weiß, ob es jemals passieren wird (wahrscheinlich nicht). In einer Podcast-Folge von Film Up spricht Levi darüber, wie seltsam er es fand, dass die Einschaltquoten so niedrig waren, da er selbst den Film "verdammt gut" findet.

"Ich weiß nicht, was die Zukunft für das Ganze bereithält, denn leider kam der zweite Film nicht so gut an. Die Publikumsbewertung ist immer noch recht gut, aber die Punktzahl der Kritiker war sehr seltsam und verwirrend niedrig, und die Leute waren wahnsinnig unfreundlich. Ich war ein Teil der Dinge, und so sehr ich mir wünschte, sie wären gut, weiß ich, dass sie in Ordnung sind. Ich weiß, dass sie viel vermissen. Und ich sage nicht, dass "Shazam! Fury of the Gods" ein perfektes, Orson Welles-ähnliches Meisterwerk ist, aber es ist ein verdammt guter Film. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich hoffe oder glaube nur, dass die Geschichte es zeigen wird... Es wird eines dieser Dinge sein, dass die Leute zurückgehen werden, die Leute werden 'Fury of the Gods' im Home-Streaming oder in einem Flugzeug oder was auch immer sehen, und es wird dieser Film sein, über den sie so viel Scheiße gehört haben, und dann werden sie sagen: 'Nun, warte eine Minute.' "

Stimmen Sie dem Protagonisten zu, dass die Bewertungen für Shazam 2 zu niedrig waren?

