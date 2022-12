Zachary Levi kommentiert die Zukunft von Shazam

Die Umwälzungen bei DC im vergangenen Jahr waren ziemlich beispiellos, da Filme trotz Fertigstellung verschrottet wurden, TV-Serien abgesetzt wurden, beliebte DC-Schauspieler aus Projekten geworfen wurden und vieles mehr. Ein Franchise, von dem wir noch nicht viel gehört haben, ist Shazam.

Shazam! Fury of the Gods feiert im März nächsten Jahres Premiere, und es ist derzeit unbekannt, ob es das Ende von Zachary Levi sein wird, der den Charakter spielt, oder ob er irgendwie in James Gunns und Peter Safrons neues DC-Universum verschoben wird. Als Levi selbst während der Comic Con Portugal nach der Zukunft der Figur gefragt wurde, machte er sehr deutlich, dass er Shazam weiter spielen möchte:

"Ich bin sicher, die meisten von euch wissen, wer James Gunn ist, denn er hat alle möglichen unglaublichen Filme und Fernsehsendungen gemacht, wie Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad und so. Also ist er jetzt einer meiner Chefs, was dope ist. Außerdem ist er ein Freund von mir, das macht ihn noch cooler. Und dann ist Peter Safran, der sein Partner ist, mein Produzent - er produziert den Film Shazam!. Deine Frage ist also: "Wenn das meine beiden Chefs sind, gibt es einen Plan und eine Zukunft für Shazam?" Ich würde sagen: "Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es." Denn das sind meine Freunde, und wenn sie keinen Plan haben, dann sind sie nicht mehr meine Freunde. Nein, Sir."

Würdest du gerne mehr von Levi's Shazam sehen oder ist es an der Zeit, in den Ruhestand zu gehen oder den Charakter neu zu starten?

