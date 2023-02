Zach Galifianakis schließt sich Lilo & Stitch Remake an

Die Hawaii-Saga Lilo & Stitch ist der neueste Disney-Zeichentrickklassiker, der eine Live-Action-Überarbeitung erhält, und jetzt hat Disney begonnen, Schauspieler für alle Rollen zu casten. The Wrap berichtet nun, dass The Hangover-Star Zach Galifianakis für die Rolle von Pleakley unterschrieben hat, dem einäugigen Außerirdischen, der ursprünglich von Kevin McDonald im Original von 2002 gespielt wurde.

Der Oscar-nominierte Regisseur Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell with Shoes On) wird Regie führen und Jon M. Chu ersetzen, der 2020 ausgestiegen ist. Es ist zu diesem Zeitpunkt unklar, ob Mike Van Waes Skript beibehalten wird und es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum.

Wie interessiert bist du an einer Live-Action-Version von Lilo & Stitch?