Zach Creggers Weapons erzielt in diesem Jahrzehnt einen der größten Einspielergebnisse für einen Originalfilm

Zach Creggers Weapons zeigt, dass Originalfilme lebendig und gesund sind, zumindest wenn es um Horror geht. Der Film spielte am vergangenen Wochenende 70 Millionen Dollar an den Kinokassen ein und zeigte, dass die Leute es kaum erwarten konnten, besessene Kinder durch die Straßen rennen zu sehen, die A-posieren.

Laut Box Office Mojo spielte Weapons 42,5 Millionen US-Dollar in den US-Kinos und 27,5 Millionen US-Dollar weltweit ein. Für einen Horrorfilm mit einem Budget von 38 Millionen Dollar ist das nicht schlecht, da Weapons sich neben Sinners als Beweis dafür etabliert, dass Originalfilme immer noch in der Lage sind, ein Publikum anzuziehen.

Natürlich bleiben die großen Kassenschlager dieses Jahres Filme, die an größere IPs gebunden sind. Jurassic World: Rebirth hat die 800-Millionen-Dollar-Marke überschritten, und Superman will allein in den USA 350 Millionen Dollar einspielen. Da jedoch noch viel Weapons ' an den Kinokassen vor uns liegt, müssen wir abwarten und sehen, wie weit er in den Charts nach oben klettert.