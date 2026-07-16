Zach Creggers Film Resident Evil ist viel kürzer als erwartet

Wie Sie sicher wissen, arbeitet Zach Cregger (Barbar, Weapons) derzeit an einem Resident Evil -Film, der eine etwas andere Sicht auf Capcoms geliebtes Horror-Universum bietet. Wir wissen bereits, dass der Film nicht auf einem Spiel oder bekannten Charakteren basieren wird, und der erste Trailer (unten) wurde ziemlich gut aufgenommen.

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Jetzt haben wir noch etwas mehr Informationen erhalten, nachdem die amerikanische Kinokette AMC eine Ticketseite für den Film veröffentlicht hat – und dank dessen wissen wir jetzt, dass es ein unerwartet kurzer Film ist. Die Laufzeit beträgt eine Stunde und 35 Minuten, sodass du dir selbst bei schwacher Blase problemlos die größte Limonade gönnen kannst – für diese hoffentlich aufregende Fahrt.