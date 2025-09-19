Zach Creggers Resident Evil -Film ist "völlig originell" und wird keine Lieblingsfigur der Fans zeigen

Sollen Adaptionen immer bei der Vorlage bleiben oder von selbst losgehen? Vor allem bei Videospieladaptionen haben wir eine Vielzahl von Antworten auf diese Frage gesehen, mit unterschiedlichem Erfolg. Fallout folgt nicht der Geschichte eines Fallout-Spiels, während The Last of Us so eng mit der Geschichte des Spiels verbunden ist, dass man es einfach noch einmal spielen und so ziemlich die gleiche Erfahrung machen könnte.

Zach Creggers Resident Evil Film lässt die Spielgeschichten über Bord, während er seinen Film in der gleichen Welt ansiedelt. "Es ist eine völlig originelle Geschichte" Cregger erzählte Entertainment Weekly. "Wenn du es dir ansiehst, wirst du denken: 'Das ist sehr Zach.' Es ist nur so, dass es in der Resident Evil Welt stattfindet. Ich glaube nicht, dass die Fans der Spiele enttäuscht sein werden."

Cregger möchte auch nicht, dass wir Leute wie Leon Kennedy in dem Film erwarten. "Ich werde Leon nicht stehlen und ihn in eine originelle Geschichte stecken. Ich halte das für vermessen. Aber ich respektiere die Spiele genug, um eine Resident Evil Geschichte im Resident Evil Kanon zu erzählen, die immer noch alles von den Spielen intakt lässt, weißt du, was ich meine?"

Creggers Resident Evil -Adaption wird immer noch viele Leute begeistern, auch wenn sie die Geschichten des Spiels nicht zum Leben erweckt. Nach den Horror-Hits "Weapons" und "Barbarian" ist Zach Cregger derzeit einer der am meisten diskutierten Regisseure in Hollywood, und alle Augen sind auf sein nächstes großes Projekt gerichtet.