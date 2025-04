Zach Creggers nächster Film scheint eine Verbindung zu Barbarian zu haben

Horrorfans können sich später in diesem Jahr auf einen echten Leckerbissen freuen, denn wir erwarten, dass der nächste Film von Regisseur Zach Cregger (der voraussichtlich die nächste Resident Evil-Adaption leiten wird) erscheinen wird. Er ist als Weapons bekannt, und da Warner Bros. sich langsam darauf vorbereitet, mehr von dem Film zu zeigen, hat jetzt eine Website ihr Debüt gegeben, die ein paar Teaser und sogar einen Verweis auf Creggers frühere Arbeit Barbarian teilt.

Die Website ist unter dem Namen Maybrook News bekannt und enthält einen Artikel, einen Text, der das ungewöhnliche Verschwinden von 17 Kindern untersucht, von denen jedes sein jeweiliges Zuhause gleichzeitig um 2:17 Uhr verlassen zu haben scheint. Der Bericht stellt fest, dass dies "ohne Anzeichen von Gewalt" geschah und dass seitdem eine Schulversammlung stattgefunden hat, um die verunsicherten Eltern zu beruhigen.

Was die Verbindung zwischen Barbarian betrifft, so enthält der Artikel auch einen Link zu einem anderen Artikel, der ein "unterirdisches Gefängnis in einer Mietwohnung entdeckt " untersucht, was für jeden, der darauf klickt, einen Bericht liest, der im Grunde die Barbarian -Handlung auspackt.

Da Aufnahmen von Weapons auf der CinemaCon gezeigt wurden, können wir eher früher als später mit einem Trailer rechnen, zumal der Film im August Premiere feiern soll.