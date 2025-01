Zach Cregger übernimmt das Ruder für einen neuen Resident Evil Film, der auf Resident Evil Zero basiert.

Das Gerücht, über das wir Anfang der Woche berichteten, wurde nun von The Hollywood Reporter bestätigt: Zach Cregger wird Resident Evil Zero adaptieren, was nach dem etwas lauwarmen Welcome to Raccoon City der nächste große Teil der Franchise sein wird. Cregger wird sowohl das Drehbuch als auch die Regie des Films übernehmen, der von Constantin Films und PlayStation Productions koproduziert wird.

Quellen, die Cregger nahe stehen, behaupten, dass seine Vision für dieses Reboot darin besteht, die Wurzeln der Serie zu ehren und einen stärkeren Schwerpunkt auf Horror als auf übertriebene Action zu legen.

Wer genau den Film nach seiner Fertigstellung vertreiben wird, bleibt unklar, da derzeit ein Bieterkrieg zwischen mehreren großen Akteuren, darunter Warner und Netflix, im Gange ist.

Sind Sie gespannt auf diese neue Live-Action-Adaption?